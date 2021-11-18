Патрульный корвет «Сергей Котов» станет частью Черноморского флота России

Севастополь, 18 ноября. Черноморский флот России ожидает пополнение до конца этого года. В его состав войдет новейший патрульный корвет 3-го ранга «Сергей Котов», сообщили источники в военном ведомстве.

Новый корабль-трансформер способен применять как крылатые ракеты, так и средства слежения за противником. Он может нести беспилотные аппараты, а также подводных роботов. Военные эксперты считают, что главной задачей «Сергея Котова» является сопровождение кораблей НАТО, передают «Известия».

«... Они могут эффективно вести наблюдение за одиночными кораблями или группировками противника, чтобы в случае необходимости дать целеуказания силам флота или береговым ракетным комплексам "Бал" и "Бастион"», — сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Недавно отряд кораблей Черноморского флота, в который вошли фрегат «Адмирал Григорович» и патрульное судно «Дмитрий Рогачев», прибыл в Алжир. Целью визита являются международные учения «Совместные военно-морские маневры — 2021».