Школьный автобус с 16 детьми попал под поезд в США

Харрисонбург, 18 ноября. Четверо детей пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса и поезда в США. Информацию об этом передает WHSV.

Инцидент произошел в округе Рокингем, штат Вирджиния. Все пострадавшие доставлены в больницу, родителей детей проинформировали о случившемся.

«Четверых студентов везут в больницу, их родителей уже об этом оповестили. Пострадавшими оказались ученики школы Макгейсвилля», — уточнил суперинтендант окружной школы Оскар Шейкл.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они беседуют с машинистом. Предварительно установлено, что поезд двигался с допустимой скоростью, бригада подвижного состава правильно прозвучала в гудок.

В Краснодарском крае местной жительнице чудом удалось выжить после столкновения с поездом. Женщина нарушила требования безопасной дистанции во время ходьбы вдоль полотна, в результате чего угодила под грузовой состав.