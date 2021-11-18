Небензя: Россия в скором времени направит в Афганистан гуманитарный груз

Москва, 18 ноября. Российская Федерация в скором времени направит партию гуманитарной помощи для жителей Афганистана. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В качестве гуманитарного груза в Афганистан будут отправлены продукты питания и медикаменты. Небензя также считает, что приход к власти Афганистана запрещенной на территории РФ организации «Талибан»1 не привнес стабильности.

«Приветствуем оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями», — сообщил дипломат.

Недавно министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о намерении правительства отправить в Афганистан гуманитарный груз. По словам дипломата, такой шаг позволит Москве внести свою лепту в общие усилия по разрешению кризиса в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.