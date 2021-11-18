Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 03:36
03:34
Экономика
Правовед Крохин предупредил россиян о притворяющихся сотрудниками ЖКХ мошенниках
03:25
Общество
Видео с уставшим котом-трудягой насмешило пользователей социальных сетей
03:06
Общество
Китайское издание Beijing Daily осудило Dior за рекламу с азиатской женщиной
03:05
Спорт
Губерниев раскритиковал украинских фанатов после инцидента с перевернутым флагом России
02:48
Политика
МИД России призвал мировое сообщество не допустить попадания технологий в руки террористов
02:46
Общество
«Ъ»: Минпромторг планирует нарастить производство микроэлектроники в России
02:39
Армия
Патрульный корвет «Сергей Котов» станет частью Черноморского флота России
02:35
Происшествия
Школьный автобус с 16 детьми попал под поезд в США
02:24
Общество
Врач Тимаков объяснил преимущества «Спутника Лайт» для людей младше 60 лет
02:22
Происшествия
Житель Новосибирска разбился насмерть при падении из окна 16-этажного дома
Все новости

Небензя: Россия в скором времени направит в Афганистан гуманитарный груз

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 02:09
Политика
Небензя: Россия в скором времени направит в Афганистан гуманитарный груз
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 18 ноября. Российская Федерация в скором времени направит партию гуманитарной помощи для жителей Афганистана. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В качестве гуманитарного груза в Афганистан будут отправлены продукты питания и медикаменты. Небензя также считает, что приход к власти Афганистана запрещенной на территории РФ организации «Талибан»1 не привнес стабильности.

«Приветствуем оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями», — сообщил дипломат.

Недавно министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о намерении правительства отправить в Афганистан гуманитарный груз. По словам дипломата, такой шаг позволит Москве внести свою лепту в общие усилия по разрешению кризиса в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Небензя: Россия в скором времени направит в Афганистан гуманитарный груз
афганистан гуманитарная помощь небензя
Комментировать