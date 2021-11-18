«Известия»: космические испытания ЗРК С-550 показали высокую степень готовности комплекса

Москва, 18 ноября. Испытания зенитно-ракетного комплекса С-550 со сбитым советским спутником показали высокую степень готовности к эксплуатации самой системы. Таким мнением поделился военный эксперт Дмитрий Корнев.

Согласно данным Пентагона, ракета, сбившая спутник, была запущена с космодрома Плесецк. Корнев полагает, что С-550 является тем самым комплексом «Нудоль», который десятилетиями разрабатывался в России, пишет «Известия»

«В этот раз стрельба велась по натурной мишени, то есть по цели, максимально близкой к реальной... Все было рассчитано, продумано и прошло так, как планировалось», — заявил Корнев.

Ранее китайское издание Sohu заявило, что ЗРК С-550 будет значительно превосходить предыдущую модель семейства С-500 «Прометей». Аналитики указали на возможность комплекса эффективно бороться как с орбитальной авиацией так и с баллистическими ракетами.