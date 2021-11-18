Режиссер Дени Вильнев: во второй части «Дюны» появится антагонист Фейд-Раута

Лос-Анджелес, 18 ноября. Работа над продолжением научно-фантастического фильма «Дюна» началась в 2021 году. Режиссер Дени Вильнев поделился подробностями о предстоящей картины.

Основой сценария сиквела станет вторая половина романа писателя Фрэнка Герберта «Дюна». По информации источников, в картине больше внимания уделят персонажу Чени, которую играет актриса Зендея. Но это не все подробности. Оказалось, что во вторую часть добавят антагониста Фейда-Рауту.

«Определенно. Это выбор, который сделал я лично. В этой первой части было представлено достаточно персонажей, и будет более элегантно оставить Фейда во второй части. Это определенно будет очень важный персонаж», — отметил режиссер Вильнев в интервью Empire.

Фейд-Раута является сыном Абулурда Харконнена и его супруги Эммы. Он был удостоен титула на-барон Дома Харконнен. Впервые этот персонаж появился в «Дюне» 1984 года. Тогда его сыграл певец Стинг.

Кадр из фильма «Дюна» /

Пока идет подготовка к съемочному процессу второй части «Дюны», а сам Дени Вильнев планирует начать работу следующим летом. Такое заявление сделал режиссер на специальном мероприятии, посвященному фильму.