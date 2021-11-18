Порывы ветра до 40 метров в секунду ожидаются на севере Чукотки в четверг

Анадырь, 18 ноября. Скорость порывов ветра может усилиться до 40 метров в секунду в чукотском Певеке, который считается самым северным городом России.

Ухудшение погодных условий в Певеке прогнозируется 18 ноября. Ветер будет дуть южного направления с порывами скоростью до 38–40 метров в секунду, уточнили в Чукотгидромете в беседе с ТАСС.

«В Певеке прогнозируется сильный южак, порывы ветра могут достигать 38–40 м/с. Объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и ветра и на востоке Чукотки. В Анадыре порывы ветра могут достигать 25 м/с», — говорится в прогнозе.

Погода на территории Чукотского автономного округа с понедельника находится во власти циклона. На сегодняшний день из аэропорта Анадыря задержаны вылеты четырех рейсов: в Певек, Беринговский, Провидения и Марково.

Резкая смена погоды ожидает жителей Москвы до конца недели. Уже к воскресенью в регионе могут установиться сугробы высотой десять сантиметров.