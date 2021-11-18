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Роспотребнадзор: только прививка или подтвержденный COVID-19 дают человеку иммунный статус

Общество
Роспотребнадзор: только прививка или подтвержденный COVID-19 дают человеку иммунный статус
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 18 ноября. Ученые по всему миру до сих пор не могут определиться, какое количество антител необходимо для эффективной защиты организма от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Соответствующую тему затронула главный государственный санитарный врач Анна Попова. Она ответила на вопрос о выдаче QR-кодов людям, которые имеют антитела к COVID-19, но не прививались и не болели. Показателем иммунного статуса может быть только вакцинация или подтвержденный диагноз.

«Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты, — это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител», — отметили в пресс-службе.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее призвал «карать» людей, которые подделывают документы о вакцинации против коронавируса. Он привел в пример европейское законодательство, которое подразумевает лишение свободы сроком до шести лет за фальсификацию сертификата о прививке.

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роспотребнадзор иммунитет вакцинация
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