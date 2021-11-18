Роспотребнадзор: только прививка или подтвержденный COVID-19 дают человеку иммунный статус

Москва, 18 ноября. Ученые по всему миру до сих пор не могут определиться, какое количество антител необходимо для эффективной защиты организма от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Соответствующую тему затронула главный государственный санитарный врач Анна Попова. Она ответила на вопрос о выдаче QR-кодов людям, которые имеют антитела к COVID-19, но не прививались и не болели. Показателем иммунного статуса может быть только вакцинация или подтвержденный диагноз.

«Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты, — это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител», — отметили в пресс-службе.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее призвал «карать» людей, которые подделывают документы о вакцинации против коронавируса. Он привел в пример европейское законодательство, которое подразумевает лишение свободы сроком до шести лет за фальсификацию сертификата о прививке.