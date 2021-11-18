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Президент Молдавии Санду указала на прозрачность нового контракта с «Газпромом»

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 01:37
Экономика
Президент Молдавии Санду указала на прозрачность нового контракта с «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 18 ноября. Газовый контракт между Кишиневом и Москвой не имеет каких-либо скрытых условий. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявила президент Молдавии Майя Санду.

Соглашение между «Газпромом» и Кишиневом заключено на пять лет. Согласно договоренностям, «Молдовагаз» в 2022 году должен будет провести аудит своих задолженностей.

«В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его», — заявила Санду.

Президент также опровергла слухи, согласно которым новый контракт с Россией стал свидетельством отказа Молдавии от претензий к бывшему главе государства Игорю Додону. Майя Санду до сих пор настаивает на привлечении политика к ответственности за участие в сомнительных схемах.

Директор Национального агентства по энергетике Молдавии Штефан Крянгэ ранее объявил, что «Тираспольтрансгаз» не может погасить задолженность перед Россией за газ. Это связано с отсутствием у компании необходимой лицензии.

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Газпром газ молдавия контракт Санду
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