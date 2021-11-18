Роспотребнадзор создает тест для быстрой диагностики госпитальной инфекции

Москва, 18 ноября. Уникальная технология позволит выявлять ген антибиотикорезистентности синегнойной палочки в короткие сроки. Тест разрабатывается учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Быстрая диагностика в случае с инфекциями играет огромное значение, так как терапия должна быть назначена в течение 48 часов. Если пациент заражен устойчивой к антибиотикам супербактерией, то лечение подобными препаратами лишь увеличит сопротивляемость патогена.

На сегодняшний день в стационарах применяется классический метод определения происхождения инфекции — бактериологический посев. Проблема заключается в его длительности, так как он занимает до двух недель, передает газета «Известия».

«Чтобы установить устойчивость к антибиотикам у данных бактерий, на сегодняшний день существуют специальные ПЦР-системы, но, к сожалению, у них очень низкая чувствительность. Наша система в 20 раз чувствительней, чем имеющиеся», — заявил завлабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Тюменцев.

Для определения генов антибиотикорезистентности современным ПЦР-системам требуется 500 копий генома синегнойной палочки в клиническом образце, полученном от пациента. При отсутствии достаточного количества копий результат может быть спорным. Однако новая система требует намного меньше копий генома, что делает ее более точной и быстрой.

Ученые НИТУ «МИСиС» ранее разработали защищающий от инфекций материал для имплантов. Для этого они использовали наночастицы серебра, нанеся их на поверхность титанового сплава.