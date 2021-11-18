Рогозин заявил об отсутствии угрозы безопасности экипажа МКС

Москва, 18 ноября. Экипажу Международной космической станции и ее эксплуатации ничего не угрожает. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства и его главой Биллом Нельсоном. Российская и американская делегации обсудили вопросы безопасности работы космонавтов на орбите, передает ТАСС.

«Мы обсудили ситуацию, связанную со сферой наших компетенций. А сфера наших компетенций — это прежде всего безопасность и поступательное развитие МКС. На сегодняшний момент каких бы то ни было угроз с точки зрения этого направления у нас нет», — заявил Рогозин.

Роскосмос ранее сообщал, что безопасность экипажа МКС является приоритетной задачей госкорпорации. Россия уверена, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить сохранность станции и ее обитателей.