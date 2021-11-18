BCG нашла способ втрое повысить поглощающую способность лесов в России

Москва, 18 ноября. Поглощающая способность лесов в России может увеличиться с 0,6 млрд до 1,8–2,2 млрд т CO2 в год. В таком случае их стоимость может достигнуть 57 трлн долларов.

Достичь таких показателей можно путем пересмотра подходов к учету, защите и управлению лесами. Соответствующие предложения представлены в докладе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Документ получил название «Неразведанное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов», передает РБК.

Предварительные результаты первого цикла государственной инвентаризации леса показали, что суммарный запас древесины превышает текущую официальную оценку на 35%, заявили в пресс-центре российского министерства природы. Недавно Минэкономразвития РФ представило проект низкоуглеродной стратегии страны, в которую входит поглощение парниковых газов лесами. Однако базовый сценарий этой стратегии предполагает лишь удвоение уровня абсорбции вредных газов лесами, до 1,1 млрд т к 2050 году.

Тема экологии стала ключевой на 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), прошедшей в Глазго. В рамках мероприятия стороны приняли правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая распространяется на механизмы торговли результатами сокращений выбросов.