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BCG нашла способ втрое повысить поглощающую способность лесов в России
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BCG нашла способ втрое повысить поглощающую способность лесов в России

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 01:22
Экономика
BCG нашла способ втрое повысить поглощающую способность лесов в России
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Поглощающая способность лесов в России может увеличиться с 0,6 млрд до 1,8–2,2 млрд т CO2 в год. В таком случае их стоимость может достигнуть 57 трлн долларов.

Достичь таких показателей можно путем пересмотра подходов к учету, защите и управлению лесами. Соответствующие предложения представлены в докладе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Документ получил название «Неразведанное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов», передает РБК.

Предварительные результаты первого цикла государственной инвентаризации леса показали, что суммарный запас древесины превышает текущую официальную оценку на 35%, заявили в пресс-центре российского министерства природы. Недавно Минэкономразвития РФ представило проект низкоуглеродной стратегии страны, в которую входит поглощение парниковых газов лесами. Однако базовый сценарий этой стратегии предполагает лишь удвоение уровня абсорбции вредных газов лесами, до 1,1 млрд т к 2050 году.

Тема экологии стала ключевой на 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), прошедшей в Глазго. В рамках мероприятия стороны приняли правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая распространяется на механизмы торговли результатами сокращений выбросов.

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экология деревья парниковые газы bcg
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