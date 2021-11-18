Водитель ВАЗ погиб в столкновении с Lada Vesta на Московском шоссе в Твери

Тверь, 18 ноября. ДТП со смертельным исходом произошло ночью 18 ноября на Московском шоссе в Твери. В результате происшествия погиб один из водителей.

Предварительно установлено, что участниками столкновения стали отечественные ВАЗ-21099 и Lada Vesta. После ДТП первый автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево, уточнили в региональном управлении ГИБДД.

До приезда скорой помощи от полученных травм скончался водитель ВАЗ. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП с участием военного грузовика произошло ранее в Пермском крае. В результате происшествия погибла семья из трех человек, включая ребенка.