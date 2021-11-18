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Власти Пензенской области обязали жителей старше 60 лет привиться от COVID-19

Общество
Власти Пензенской области обязали жителей старше 60 лет привиться от COVID-19
пресс-служба администрации Краснодарского края

Пенза, 18 ноября. Жители Пензенской области старше 60 лет должны будут в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин.

Гражданам следует до 15 декабря привиться первым компонентом. К 15 января следующего года уже должны быть вакцинированы все пожилые граждане. В постановлении также уточняется, что нынешнее количество привитых жителей региона «не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации».

«Принять дополнительные меры по охвату иммунизацией против новой коронавирусной инфекции работающих и неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Власти Кировской области ранее ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан. Эта же мера коснулась людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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пензенская область вакцинация пожилые люди
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