Власти Пензенской области обязали жителей старше 60 лет привиться от COVID-19

Пенза, 18 ноября. Жители Пензенской области старше 60 лет должны будут в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин.

Гражданам следует до 15 декабря привиться первым компонентом. К 15 января следующего года уже должны быть вакцинированы все пожилые граждане. В постановлении также уточняется, что нынешнее количество привитых жителей региона «не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации».

«Принять дополнительные меры по охвату иммунизацией против новой коронавирусной инфекции работающих и неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Власти Кировской области ранее ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан. Эта же мера коснулась людей, страдающих хроническими заболеваниями.