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Известный художник Сергей Поярков получил травму головы в результате ДТП в Киеве

Происшествия
Известный художник Сергей Поярков получил травму головы в результате ДТП в Киеве
Prt Scr youtube.com

Киев, 18 ноября. Авария с участием известного телеведущего и художника Сергея Пояркова произошла на улице Кирилловской в Киеве. Деятель искусства на своем внедорожнике столкнулся с автомобилем Skоda и получил травму головы.

Поярков на Toyota начал заворачивать с серой полосы налево, когда горел запрещающий сигнал светофора. В результате этого художник протаранил автомобиль Skоda, следовавший по прямой на зеленый свет.

Автомобилист на легковушке с многочисленными травмами был госпитализирован. Телеведущий также получил травму головы, однако не обращался за медпомощью. Сам Поярков заявляет, что ехал в соответствии со всеми правилами и сворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора.

Страшная авария с участием военного КамАЗа днем ранее произошла под Пермью. В результате ДТП погибла целая семья из трех человек, включая ребенка.

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