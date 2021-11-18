Тыкву-рекордсмена весом 265 килограмм съели на фестивале в Дагестане

Махачкала, 18 ноября. Дагестанскую тыкву-рекордсмена весом 265 килограмм съели на фестивале в Махачкале. Аграрии, вырастившие гигантский плод, приготовили из него множество блюд.

Известная во всей республике тыква была выращена местными фермерами. Семя-родитель было завезено на территорию Российской Федерации из Соединенных Штатов.

Посадив семя, аграрии бережно и скрупулезно ухаживали за корнеплодом. В итоге оно превратилось в 265 килограммовый плод. Фермеры устроили праздник и приготовили из него множество блюд: плов, запеченную тыкву, суп и десерт. Оставшиеся семечки были выставлены владельцем на продажу.

Ранее минсельхозпрод Дагестана объявил эту тыкву самым крупным плодом в республике. Уточняется, что плод получился таких внушительных размеров без генетического вмешательства.