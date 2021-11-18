Страны Прибалтики оказались в энергозависимости после распада СССР

Санкт-Петербург, 18 ноября. Прошло 30 лет с распада СССР, но связанные с произошедшим вопросы и дилеммы до сих пор актуальны. Профессор Николай Межевич и эксперт по международным отношениям Никита Сеник обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», как обстоят дела в экономике у прибалтийских стран.

Отделение Латвии, Эстонии и Литвы от СССР произошло из-за внутриполитических причин. Государства решили отказаться от идеи торгового моста между Западом и Востоком, и выбрали путь в сторону Евросоюза. И те, кто по каким-то причинам не захотел строить отношения с Москвой, оказались на обочине политической жизни, заявил доктор экономических наук Межевич.

«Люди, которые по каким-то причинам считали, что с Москвой не нужно ругаться, не нужно дружить.., эти люди как-то незаметно за год, за два, за три, за пять оказались на обочине политической жизни», — отметил экономист на брифинге в Медиагруппе «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Необходимость транзита все еще связывает страны Прибалтики вместе. Россия занимает второе-третье места торгового партнера для каждого государства. Но решение властей Эстонии, Латвии и Литвы переориентироваться на сферу услуг привело к падению генерации энергии.

«ЕС потребовал полностью уничтожить наследие СССР, закрыть все электростанции. И как итог теперь Эстония, Латвия, Литва, они, по сути, находятся в энергетической зависимости. Либо от Евросоюза, либо от России», — подчеркнул бакалавр СПбГЭУ Сеник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Другая ситуация наблюдается в Белоруссии. Минск при помощи Союзного государства воздвигнул мощную инфраструктуру. Через год откроется новый комплекс АЭС, который позволит Белоруссии обеспечивать энергией Прибалтику.

Лидеры прибалтийских стран заявляют о своем лидерстве на постсоветском пространстве. Но, по мнению экономиста Межевича, эти государства были первыми и 30 лет назад. Слова глав Эстонии, Латвии и Литвы отдают лукавством и могут указывать на сложное положение соседей РФ.