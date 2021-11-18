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Вильфанд: атмосферное давление резко снизится в Европейской России

Общество
Вильфанд: атмосферное давление резко снизится в Европейской России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 18 ноября. Атмосферное давление приблизится к рекордно низким показателям в центре европейской части России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Изменения начались еще 17 ноября. К субботе атмосферное давление может достигнуть до 720 миллиметров ртутного столба. Перемена произойдет из-за глубокого циклона, передает РИА Новости слова метеоролога.

«В субботу будет редко встречающееся давление. Прогнозируется, что будет около 720 миллиметров ртутного столба. За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значения», — отметил Вильфанд.

Москвичей ждет аномально низкое атмосферное давление уже 20 ноября. Согласно информации синоптиков центра «Фобос», барометры покажут от 718 до 721 миллиметров ртутного столба. Подобные значения наблюдались в 2008 году.

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