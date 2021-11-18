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Регулятор CDC проводит расследование после обнаружения пробирок с оспой в лаборатории США

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 00:24
Общество
Регулятор CDC проводит расследование после обнаружения пробирок с оспой в лаборатории США
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Гаррисберг, 18 ноября. Сотрудник центра по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания случайно обнаружил несколько пробирок с ярлыками «оспа». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Работник лаборатории не контактировал с содержимым колб, поэтому заражение исключено, отметили в регуляторе. Более того, во время инцидента сотрудник находился в перчатках и маске. Сейчас специалисты проводят расследование.

«Замороженные пробирки с ярлыками «оспа» были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании», — сообщил телеканал.

Китай еще в прошлом году потребовал провести расследование деятельности американских лабораторий. Специалисты из КНР полагают, что именно военные США завезли в Ухань коронавирус. На территории Соединенных Штатов Америки находится множество центров, в которых хранятся опасные вирусы, такие как оспа и Эбола.

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