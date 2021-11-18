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Глава Пентагона Остин: США не знают целей «действий России» рядом с Украиной

Армия
Глава Пентагона Остин: США не знают целей «действий России» рядом с Украиной
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Москва, 18 ноября. Соединенные Штаты следят за ситуацией на границе с Украиной. Приписываемые России действия рядом со страной Пентагону неизвестны, заявил министр обороны Ллойд Остин.

Глава Пентагона выступил на брифинге 17 ноября. Он заявил, что «действия России» у границ с Украиной привлекают внимание США. По его словам, Москва должна «быть более прозрачной в своих намерениях».

«Эти передвижения, определенно, привлекают наше внимание, и я призываю РФ быть более прозрачной относительно своих намерений», — отметил министр обороны США.

Информация, которая появляется в западных СМИ, является «пустым и безосновательным» нагнетанием напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что передвижение российских вооруженных сил по территории страны не должны вызывать у кого-либо беспокойства. Москва ни для кого не представляет угрозу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен тоже заявлял о пристальном наблюдении за ситуацией. Вашингтон, по его словам, до конца не понимает планов Москвы относительно присутствия войск рядом с Украиной.

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