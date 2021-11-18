Политолог Межевич и дипломат Бабакр предрекли пути решения миграционного кризиса в Европе

Санкт-Петербург, 18 ноября. Ответственность за разрешение миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей полностью лежит на Европе и Минске. Процесс урегулирования конфликта будет сопровождаться рядом политических решений.

Медиагруппа «Патриот» провела беседу на соответствующую тему. Гостями студии стали политический деятель и дипломат, представитель Регионального правительства Иракского Курдистана в России и странах СНГ, доктор экономики Хошави Бабакр и профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Около трех тысяч беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки покинули родину в надежде на лучшую жизнь. Бабакр объяснил причины эмиграции граждан из Ирака. Местные власти не оправдали ожидания населения после свержения лидера страны Саддама Хусейна в 2003 году.

«В 2017 году в Иракском Курдистане провели референдум. Людей спрашивали, хотят ли они остаться в составе страны. Около 95% ответили "нет" и сказали, что хотят быть независимыми... Среди людей сейчас большое разочарование. У молодежи нет будущего, поэтому многие не терпят... Они готовы в минусовой температуре жить и своей жизнью жертвовать», — рассказал Бабакр.

Global Look Press / Attila Husejnow

Сложившаяся на польско-белорусской границе ситуация оказалась крайне опасной. Несмотря на свои стремления люди все же готовы вернуться на родину. Бабакр уверен, что Польше необходимо открыть границы для мигрантов.

«Ирак также этим занимается: самолеты отправят в Белоруссию для всех желающих вернуться. Я думаю, их будет много, потому что ситуация на границе очень опасная», — отметил дипломат.

Николай Межевич объяснил, что разрешение миграционного кризиса лежит на Минске и Европе. Он напомнил о недавнем телефонном разговоре исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политолог уверен, что последний согласился решить проблему на границе, поставив ряд своих условий.

Global Look Press / Attila Husejnow

«Суть утечек (разговора Лукашенко и Меркель. — Прим. ФАН.) сводится к следующему: Лукашенко сделает все для того, чтобы новых беженцев не было, а Европа решит вопрос с теми, кто уже есть. Эта часть плана очевидна. Но есть и вторая часть плана. Она сводится к тому, что Лукашенко ставит вопрос о признании себя легитимным президентом, чему ЕС, скажем прямо, препятствует. И как эта проблема будет решаться, как здесь будет найден компромисс — большой вопрос», — объяснил Николай Межевич.

Александр Лукашенко недавно анонсировал второй телефонный разговор с Ангелой Меркель. И. о. канцлера Германии взяла паузу, чтобы обсудить пути решения миграционного кризиса с коллегами.