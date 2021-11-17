Тарасов и Костенко взяли паузу в интимной жизни из-за рождения сына

Москва, 17 ноября. Модель Анастасия Костенко две недели назад стала матерью долгожданного сына. Появление малыша повлияло на интимную жизнь звезды с супругом Дмитрием Тарасовым.

Поклонники поинтересовались у футболиста, как часто пара предается любовным утехам. В ответ Тарасов заявил, что спит с женой ежедневно, однако сейчас ей временно противопоказаны занятия сексом.

«Сейчас сексом заниматься нельзя, но вообще-то он каждый день», — с улыбкой отметил спортсмен.

Тарасов не скрывает, что мечтает об огромной семье. Эти планы с ним разделяет Костенко, которая наслаждается ролью матери. Сейчас у супругов две дочери и сын, однако в будущем они планируют пополнение.

«Серьезно ли мы планируем малыша? Конечно!» — заявила модель.

Prt Scr instagram.com / @kostenko.94

Футболист уже готов к новой беременности своей жены, несмотря на недосып и усталость. Однако подобные трудности не пугают супругов, так как они носят временный характер.

«Не буду лукавить, появление третьего ребенка — это непросто. Но самое главное — терпение, любовь. А то, что вы не высыпаетесь, так это на определенный период, так что ничего страшного», — заявил Тарасов в беседе с подписчиками.

Незадолго до рождения сына футболист приостановил свою спортивную карьеру. Тарасов в шутку отмечает, что планирует жить за счет многодетной жены.