Крупнейшую в мире медузу впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике

Владивосток, 17 ноября. Специалисты подводной съемки смогли запечатлеть на камеру волосистую цианею на юге Приморского края в Дальневосточном морском заповеднике. Она является крупнейшим видом медуз во всем мире, сообщили представители организации.

Особь была обнаружена в прибрежной полосе заповедника. Найденная медуза является молодой особью и имеет диаметр купола около 70 сантиметров. На территории Приморского края волосистая цианея обитает в Уссурийском и Амурском заповедниках, а также в заливе Петра Великого.

«Впервые в Дальневосточном морском заповеднике ... попала на видео волосистая цианея. Это самая крупная в мире медуза, которая способна достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца длиной до 30 м. Ценные кадры добыл известный подводный оператор Дмитрий Рудась», — сообщили представители заповедника.

Тем временем на Байкале сотни нерп вылезли на дрейфующие льдины, чтобы погреться на солнце. В данном регионе это явление является ежегодным событием, которое можно наблюдать осенью и весной.