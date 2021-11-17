Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 00:37
00:34
Общество
Вильфанд: атмосферное давление резко снизится в Европейской России
00:24
Общество
Регулятор CDC проводит расследование после обнаружения пробирок с оспой в лаборатории США
00:16
Армия
Глава Пентагона Остин: США не знают целей «действий России» рядом с Украиной
00:02
Общество
Эксперт Баженов назвал условия для снижения цен на бензин в России
00:00
Общество
Политолог Межевич и дипломат Бабакр предрекли пути решения миграционного кризиса в Европе
23:59
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко взяли паузу в интимной жизни из-за рождения сына
23:53
Общество
Крупнейшую в мире медузу впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике
23:42
Общество
Обновленный список препаратов для лечения COVID-19 представили в России
23:22
Происшествия
Жители Татарстана стали свидетелями падения метеора
23:16
Общество
Том Холланд устроился на работу в бар для подготовки к роли Натана Дрейка в «Неизведанном»
Все новости

Крупнейшую в мире медузу впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике

Общество
Крупнейшую в мире медузу впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике
wikipedia.org  /  NOAA / Greg McFall

Владивосток, 17 ноября. Специалисты подводной съемки смогли запечатлеть на камеру волосистую цианею на юге Приморского края в Дальневосточном морском заповеднике. Она является крупнейшим видом медуз во всем мире, сообщили представители организации.

Особь была обнаружена в прибрежной полосе заповедника. Найденная медуза является молодой особью и имеет диаметр купола около 70 сантиметров. На территории Приморского края волосистая цианея обитает в Уссурийском и Амурском заповедниках, а также в заливе Петра Великого.

«Впервые в Дальневосточном морском заповеднике ... попала на видео волосистая цианея. Это самая крупная в мире медуза, которая способна достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца длиной до 30 м. Ценные кадры добыл известный подводный оператор Дмитрий Рудась», — сообщили представители заповедника.

Тем временем на Байкале сотни нерп вылезли на дрейфующие льдины, чтобы погреться на солнце. В данном регионе это явление является ежегодным событием, которое можно наблюдать осенью и весной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Крупнейшую в мире медузу впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике
заповедник медуза видеозапись крупнейшая медуза волосистая цианея
Комментировать