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Обновленный список препаратов для лечения COVID-19 представили в России

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 23:42
Общество
Обновленный список препаратов для лечения COVID-19 представили в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 ноября. Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции, скорректировали в России. Данное постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В список препаратов был внесен иммуноглобулин человека против COVID-19. Помимо этого, из перечня были исключены азитромицин и интерферон бета-1б, соответствующее постановление российского-премьер министра опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Во временном порядке распределения в РФ некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, утвержденном указанным постановлением: а) в приложении № 1 к указанному временному порядку: позиции 3 и 5 исключить», — отмечено в документе.

Реестр также пополнили такие лекарственные средства, как арилумаб, нетакимаб, анакинра, апиксабан, ривароксабан, дабигатрана этексилат и будесонид. Данное постановление было продлено вплоть до 1 января 2024 года.

Недавнее открытие британских исследователей установило, что люди, переболевшие обычной простудой, получают повышенную защиту от COVID-19. Ученые объяснили это тем, что заболевание увеличивает уровень защитных Т-клеток в организме человека.

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