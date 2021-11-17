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Том Холланд устроился на работу в бар для подготовки к роли Натана Дрейка в «Неизведанном»
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Том Холланд устроился на работу в бар для подготовки к роли Натана Дрейка в «Неизведанном»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 23:16
Общество
Том Холланд устроился на работу в бар для подготовки к роли Натана Дрейка в «Неизведанном»
Кадр из фильма «Неизведанное: Удача Дрейка»

Нью-Йорк, 17 ноября. Британский актер Том Холланд основательно подошел к подготовке к роли Натана Дрейка в предстоящей киноленте «Неизведанное». Ради нее он устроился работать в настоящий бар.

Сюжет фильма основан на видеоигре Uncharted, он посвящен первым похождениям главного героя на пути искателя сокровищ. Кинокартина содержит сцену, где Дрейк стоит за барной стойкой. Чтобы выглядеть в кадре максимально естественно, Холланд на некоторое время стал барменом, пишет GQ.

Актер устроился на работу в роскошный отель Chiltern Firehouse, расположенный в центре Лондона. Холланд подменял персонал заведения, чтобы научиться правильно смешивать коктейли, а также выполнять различные трюки с подбрасыванием бутылок.

Выхода «Неизведанного» запланирован на 2022 год, однако уже совсем скоро выйдет фильм «Человек-паук: Нет пути домой», в котором Том Холланд также исполнил главную роль. Недавно Marvel опубликовала новый трейлер киноленты о Питере Паркере.

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