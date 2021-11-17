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Перестрелка в Мемфисе унесла жизнь американского рэпера Young Dolph

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 23:14
Происшествия
Перестрелка в Мемфисе унесла жизнь американского рэпера Young Dolph
Prt Scr youtube.com  /  Young Dolph

Мемфис, 17 ноября. Американский рэп-исполнитель Young Dolph (Янг Дольф) погиб в результате стрельбы в родном городе Мемфис. Издание TMZ сообщило, что в момент перестрелки музыкант был рядом с пекарней Makeda’s Butter Cookies и покупал печенье.

Стрелку удалось скрыться до приезда полиции. Сейчас правоохранители заняты поисками убийцы 36-летнего рэпера.

В 2016 году Young Dolph презентовал дебютный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чартах Billboard 200. Наибольшую популярность снискала его пластинка Rich Slave, дебютировавшая с четвертой строчки Billboard 200.

За минувшие выходные в США в результате стрельбы погибли семь американцев. Ранения получили более 40 человек.

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Все новости / Происшествия / Перестрелка в Мемфисе унесла жизнь американского рэпера Young Dolph
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