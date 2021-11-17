Суд арестовал и. о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Кручинина

Нижний Новгород, 17 ноября. Исполняющего обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина заключили под стражу. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере.

Соответствующее ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СК России по Нижегородской области удовлетворил суд. Предполагается, что Кручинин незаконно получил 6,8 млн рублей.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении и.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Кручинин, по версии следствия, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 получал взятки лично и при помощи посредников. Он занимался покровительством фир, которые осуществляли деятельность с твердыми бытовыми отходами.

Ранее чиновница из Ухты стала фигурантом уголовного дела. Она обвиняется в халатности, из-за которой два человека стали жертвами нападения бездомных собак.