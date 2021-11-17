Агила Салех объявил о выдвижении на выборы президента Ливии

Бенгази, 17 ноября. Сложивший полномочия спикера Палаты представителей Ливии Агила Салех баллотируется в президенты страны.

В эфире телеканала «Аль-Хадас» политик официально объявил о выдвижении кандидатуры на выборах. По его словам, голосование является источником легитимности любой власти в Ливии, он призывал граждан придерживаться плебисцита.

По итогу спикер Палаты представителей стал восьмым кандидатом в президенты, который попал в предварительный список Высшей избирательной комиссии. В нем уже числятся сын полковника Каддафи — Сейф аль-Ислам, главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и другие.

В своем заявлении к народу Агила Салех обратил внимание на необходимость восстановления статуса государства, а также пообещал, что будет стремиться к объединению госведомств, поддержке безопасности и созданию механизма подотчетности и контроля.

Кроме того новый кандидат подчеркнул, что будет придерживаться внешней политики, основанной на национальных интересах и не допускающей внешнего вмешательства, работать над развитием институтов гражданского общества и возвращением перемещенных лиц.

Высшая избирательная комиссия Ливии продолжает регистрировать кандидатов на всеобщие выборы, запланированные на 24 декабря. В предварительном списке парламента числятся 826 граждан, в президентском — семь человек.