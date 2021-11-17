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Украина предложила Евросоюзу предоставить свои хранилища для снижения стоимости газа

Политика
Украина предложила Евросоюзу предоставить свои хранилища для снижения стоимости газа

Киев, 17 ноября. Правительство Украины готово предоставить Евросоюзу собственные хранилища газа, чтобы снизить цену на голубое топливо. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В украинских подземных хранилищах, по мнению Зеленского, можно будет сформировать стратегический резерв. С таким предложением лидер Украины обратился к главе Еврокомиссии.

«Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — указали в администрации Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил о возможных провокациях в Донбассе со стороны Украины. По его словам, Зеленский таким образом хочет отвести внимание общества от разрушения Киевом достигнутых в Минске соглашений.

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украина газ еврокомиссия
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