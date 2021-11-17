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The Washington Post: суд США приговорил штурмовавшего Капитолий «шамана» к 3,5 года тюрьмы

Общество
The Washington Post: суд США приговорил штурмовавшего Капитолий «шамана» к 3,5 года тюрьмы
Global Look Press  /  Lev Radin / Keystone Press Agency

Вашингтон, 17 ноября. Житель штата Аризона Джейкоб Чансли получил 3,5 года тюрьмы за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

СМИ окрестили Чансли «шаманом» из-за его необычного внешнего вида. Мужчина штурмовал здание Конгресса США с копьем руках и в меховой шапке с рогами. Американца одним из первых арестовали 9 января, с того времени он находится под стражей.

Сторона обвинения требовала приговорить Чансли к 51 месяцу заключения. Защита же призывала суд ограничиться десятью месяцами, взяв во внимание уже проведенное под стражей время. Адвокат мужчины также сообщал, что его подопечный страдает от вялотекущей шизофрении, тревожного расстройства и депрессии.

Судья принял решение приговорить преступника к 41 месяцу колонии в связи с общественной опасностью совершенных «шаманом» действий. Отмечается, что Джейкоб Чансли раскаялся в содеянном.

Бывшего сержанта запаса Вооруженных сил США 31-летний Тимоти Хейл-Кузанелли ранее уволили со службы из-за участия в штурме Капитолия. Американец получил в СМИ прозвище «солдата с усиками Гитлера».

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