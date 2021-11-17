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Басманный суд Москвы продлил арест экс-сенатору Шпигелю до 20 февраля

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 22:52
Происшествия
Басманный суд Москвы продлил арест экс-сенатору Шпигелю до 20 февраля
instagram.com  /  @borisshpigel

Москва, 17 ноября. Предприниматель и бывший сенатор Борис Шпигель будет находиться под стражей до 20 февраля. Решение Басманного суда Москвы озвучил адвокат бизнесмена Александр Карелин.

Шпигеля задержали в марте текущего года. По версии следствия, он дал взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Сам бизнесмен вину не признает. Защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении обвиняемому Шпигелю меры пресечения не связанной с заключением под стражу – отказано», — отметили в суде.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Пензенской области по делу о взятках. Он будет содержаться под стражей до 20 февраля. Заседание прошло в минувший понедельник. Сторона защиты тоже попытается обжаловать решение суда.

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арест басманный суд Борис Шпигель
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