Киев, 17 ноября. Атомные электростанции на Украине находятся в плачевном состоянии, что создает большой риск взрыва. Об этом заявил генерал-лейтенант МВД страны в отставке Геннадий Москаль в беседе с Четвертым каналом.

Украинские энергоблоки работают с большой нагрузкой. Киев продолжает пользоваться оставленным после распада СССР наследием. Такое положение дел может «закончиться большой трагедией» для всей страны.

«Надо свечку поставить за то, чтобы не взорвалось, потому что все — старье», — пояснил офицер.

Украина, как и многие страны Европы, находится в условиях энергетического кризиса. Однако Киеву приходится тяжелее всего из-за дефицита таких ресурсов, как газ, уголь, электричество.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров ранее предложил план по выводу страны из кризиса. Первым шагом должна стать ревизия атомного хозяйства и введение в эксплуатацию неработающих АЭС.