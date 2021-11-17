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Экономика
Германия отказалась комментировать перенос запуска «Северного потока — 2»
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Германия отказалась комментировать перенос запуска «Северного потока — 2»

Экономика
Германия отказалась комментировать перенос запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 17 ноября. Немецкий регулятор не стал комментировать возможность переноса сроков запуска газопровода «Северный поток — 2» на март следующего года.

Ряд западных СМИ ранее сообщил, что запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта из-за приостановки процедуры сертификации.

«Я могу сказать только то, что мы сказали вчера в нашем пресс-релизе», — заявил представитель Федерального сетевого агентства в беседе с РИА Новости.

Немецкий регулятор требует от оператора Nord Stream 2 AG, чтобы тот передал основной капитал в собственность новой дочерней компании, зарегистрированной на территории Германии. Выполнение этого требования позволит возобновить сертификацию газопровода.

Существует мнение, что процесс сертификации может затягиваться целенаправленно, чтобы передать это вопрос преемнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако аналитики Fitch связывают ситуацию с решением сугубо процедурных вопросов без политической подоплеки.

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