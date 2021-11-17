Центральноафриканцы вышли на митинг против пролонгации миссии ООН в республике

Банги, 17 ноября. Население Центральноафриканской Республики запустило акцию протеста «МИНУСКА — еще один год убийств», сообщает Radio Lengo Songo.

По словам журналистов, несколько десятков жителей собрались у штаб-квартиры международной миссии в столице ЦАР, где провели стихийный митинг, во время которого скандировали указанный лозунг.

«"МИНУСКА — еще один год убийств" — фраза, в которую вложены годы страданий и бед рядовых центральноафриканцев. Действия миротворцев приносят населению только горе, поэтому неудивительно появление подобного мнения. Народу не нравится, что Совет Безопасности наплевательски отнесся к требованиям отзыва мандата, а также немедленного вывода "голубых касок" и принял решение о продлении их работы на год», — пишет СМИ.

Сотрудники издания уверены, что в случае реальной пролонгации соглашения протестные настроения в обществе начнут только нарастать, что может привести к неприкрытой агрессии со стороны населения.

«Народ устал от того, что миротворцы совершают преступления и устраивают смертельные ДТП. Последней каплей стала гибель 15-летней Люмьер у президентского дворца. Именно тогда волнения достигли пределов и не утихают до сих пор. Центральноафриканцам нужно, чтобы "голубые каски" ушли», — сообщает Radio Lengo Songo.

wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Инцидент с подростком произошел 1 ноября. Тогда автобус международной миссии прорвался на территорию дворца президента Фостен-Арканжа Туадера. Контингент ООН пытался провести фото- и видеофиксацию объекта, что строго запрещено законом страны.

Охрана приказала нарушителям прекратить съемку и остановить транспорт, однако водитель МИНУСКА проигнорировал требования военных. Он развернул машину и, набирая скорость, рванул к выезду из комплекса.

Гвардейцы сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь по колесам автобуса. Покидая закрытую территорию, шофер наехал на девочку, тело которой протащило около 20 метров. От полученных травм она скончалась. Происшествие вызвало волну народных протестов, которые не утихают до сих пор.