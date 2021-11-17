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Журналистка ВГТРК подверглась нападению во время съемки репортажа в Москве

Происшествия
Журналистка ВГТРК подверглась нападению во время съемки репортажа в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 ноября. Москвич напал на корреспондентку ВГТРК, которая снимала репортаж о финансовой организации ООО «Живые деньги» в центре столицы. Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что девушку вытолкнули из здания.

Инцидент произошел в 1-м Люсиновском переулке. Мужчина хотел помешать журналистке в съемках репортажа, из-за чего и выталкнул девушку из помещения. В результате нападения сотрудница ВГТРК упала на пол и пострадала.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в заявлении следователя.

Полицейские уже задержали подозреваемого в нападении на корреспондентку. Им оказался мужчина 1976 года рождения. Нарушитель заключен под стражу.

В Новой Москве на днях глава семейства открыл стрельбу по жене и сыну. По словам стрелявшего, инцидент произошел во время чистки оружия.

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