Террористы ИГ взяли на себя ответственность за двойной взрыв в столице Уганды

Кампала, 17 ноября. Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт в столице Уганды, во время которого погибло около 6 человек. Об этом сообщает африканское издание NTV.

По словам журналистов, в нападении принимали участие три смертника. Один произвел подрыв у центрального полицейского участка, второй — у здания парламента, что привело к пожару и эвакуации народных избранников. Третьего радикала удалось задержать и изъять у него СВУ.

«Уганда является одной из стран, участвующих в войне против ИГ в Центральной Африке, поэтому она ответила за свои действия», — значится в сообщении террористов.

Первый взрыв прогремел около 10 часов утра по местному времени, второй — спустя 30 минут. Улицы вокруг сразу оцепила полиция и военные. К зданию парламента и полицейского участка стянули множество машин скорой помощи.

СМИ заявляют, что во время теракта погибло по меньшей мере шесть человек, несколько десятков находятся в больнице с осколочными ранениями.

Это не первый подобный случай в Уганде. В октябре в Кампале также прогремели два взрыва. Тогда подконтрольная экстремистам группировка взорвала бар, где проходила встреча «шпионов правительства».

1 Организация запрещена на территории РФ.