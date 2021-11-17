Неравнодушный прохожий спас провалившуюся под лед девочку в Уфе

Уфа, 17 ноября. Семилетняя девочка провалилась под лед в парке Уфы. На помощь ребенку бросился прохожий, рассказали в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел 17 ноября вечером. Девочка гуляла по замерзшему озеру Солдатское в 20 метрах от берега. В один момент лед треснул, и ребенка затянуло в холодную воду. Житель Уфы увидел, что девочка упала, и побежал на выручку.

Пытаясь спасти ребенка из холодной воды, мужчина сам провалился в озеро. Но он смог доплыть до берега и вытащить девочку. Оказалось, что в парке она была одна. Прибывшие на место случившегося медики оказали им первую помощь.

«Мы увидели, что ребенок бултыхается в воде и пытается выбраться. Самое первое, что пришло в голову, это то, что если уйдет под воду, будет трудно найти, поэтому сразу побежал к ней», — рассказал мужчина, спасший жизнь ребенку.

Похожий инцидент произошел в Иркутске. Мужчина провалился под лед на реке Лена. На помощь ему пришли полицейские. Пострадавшему бросили канат и вытащили из холодной воды. В тяжелом состоянии жителя доставили в больницу.