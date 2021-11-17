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Население ЦАР осудило миротворцев ООН за невыполнение положений мандата миссии

Весь мир
Население ЦАР осудило миротворцев ООН за невыполнение положений мандата миссии
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 17 ноября. Преступления контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) спровоцировали волну протестов в Центральноафриканской Республике. Жители также осуждают миротворцев за невыполнение положений мандата, сообщает Radio Lengo Songo.

«Как гласит известная поговорка: ни одна великая армия в мире не может устоять перед разгневанным народом! Президент Фостен-Арканж Туадера делает все для выполнения воли наций, чем заработал уважение и признание. И чтобы обезопасить население, он пригласил российских союзников, обучивших бойцов правительственной армии (FACA), чтобы те смогли нивелировать исходящую от боевиков угрозу. Но почему "голубые каски" этим не занимались?» — задаются вопросом сотрудники СМИ.

Мандат миссии предусматривает для миротворцев выполнение конкретных действий, направленных на сохранение жизней и защиту имущества центральноафриканцев. Однако, как утверждают журналисты, контингент ООН зачастую закрывает глаза на убийства гражданских боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а порой и сам становится причиной гибели жителей.

Население ЦАР осудило миротворцев ООН за невыполнение положений мандата миссии
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«В начале ноября сотрудники международной организации прорвались в президентский дворец и начали проводить там съемку. А когда их попытались остановить, уехали, сбив насмерть 15-летнюю девочку Люмьер, что положило начало волне массовых протестов в республике. Они не утихают до сих пор.

Наши братья и сестры требуют наказания для виновных и вывода МИНУСКА. Мало того, что действия ее членов привели к смерти ребенка, они продемонстрировали полное пренебрежение положениями мандата. Это не устраивает население, поэтому волнения будут продолжаться», — заключило издание.

Ранее сотни тысяч центральноафриканцев подписали петицию за отзыв разрешения на работу «голубых касок» в ЦАР.

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