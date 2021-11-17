Жители ЦАР раскритиковали Совет Безопасности за продление мандата миротворцев ООН

Банги, 17 ноября. Решение Совета Безопасности ООН о продлении на год работы многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) в ЦАР вызвало волну негодования со стороны населения страны. Об этом сообщает издание Le Patriote Dechaine.

«Участники заседания в Нью-Йорке от 12 ноября проголосовали за пролонгацию мандата, чем вызвали недовольство у жителей Центральноафриканской Республики. В столице собралось несколько десятков протестующих, которые требовали немедленного вывода "голубых касок"», — пишет СМИ.

Население не понимает, почему Совет Безопасности принял решение, не прислушавшись к мнению тех, кто постоянно страдает от действий МИНУСКА. По словам митингующих, международная организация в очередной раз проигнорировала общественный запрос.

«Это кризис доверия. Но разве может быть иначе, если в ЦАР постоянно заявляют о преступлениях контингента ООН? Его сотрудничестве с боевиками, авариях со смертельным исходом и абсолютном пренебрежении жизнями гражданских. Поэтому все чаще на улицах страны проводятся акции протеста, сидячие забастовки и стихийные собрания. Так будет продолжаться до тех пор, пока "голубые каски" не уйдут», — продолжают журналисты.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Народ республики убежден, что даже при ужесточении контроля работы миссии, о котором заявляют в Совете Безопасности, миротворцы не справятся с поставленными задачами по стабилизации обстановки.

«Если за много лет они так и не выполнили своих обязательств, то что изменится от появления еще одного документа? Вопрос риторический», — заключили сотрудники Le Patriote Dechaine.

По этой причине жители Центральноафриканской Республики продолжают требовать отзыва мандата МИНУСКА и немедленного вывода контингента ООН.

Ранее пресс-атташе президента Альберт Ялоке Мокпем потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев.