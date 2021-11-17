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Оппозиция ЦАР увидела в общенациональном диалоге возможность пробиться во власть

Весь мир
Оппозиция ЦАР увидела в общенациональном диалоге возможность пробиться во власть
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 17 ноября. Оппозиционная коалиция COD-2020 все чаще действует в русле политики экс-президента Франсуа Бозизе, демонстрируя пренебрежение нуждами населения. Об этом сообщает издание Revue Centrafricaine.

«Пусть действия этих людей не обманывают рядовых центральноафриканцев, они занимаются лишь собственным обогащением и негласным отстаиванием интересов беглого преступника, возглавляющего конгломерат группировок "Коалиция патриотов за перемены» (CPC) "», — пишут журналисты.

По словам сотрудников СМИ, в настоящее время жители ЦАР стремятся к тому, чтобы территория их государства очистилась от преступников и членов незаконных бандформирований, многие годы терроризирующих гражданских. Поддержку боевикам оказывают как соседи, вроде Чада, так и отдельные международные игроки.

«Та же Франция хочет, чтобы Центральноафриканская Республика оставалась в кризисе, из которого можно извлечь как политическую, так и экономическую выгоду. Но власти нашей страны этому активно противостоят, воплощая в жизнь стратегию восстановления и готовя общенациональный диалог, в котором могут принять участие даже радикалы», — отмечают аналитики издания.

Оппозиция ЦАР увидела в общенациональном диалоге возможность пробиться во власть
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако главари группировок не готовы идти на контакт и продолжают проводить диверсии, время от времени атакуя силы безопасности ЦАР и народ.

«И все равно оппозиционные лидеры, которых меньше десяти человек, хотели бы, чтобы диалог состоялся только с участием главарей боевиков, поскольку, по их мнению, это привело бы к разделению власти, и они смогли бы занять выгодные посты. Это в очередной раз демонстрирует, что коалиция COD-2020 действует только в собственных интересах. К слову, их может поддерживать Франция, которая намерена включить в переговорный процесс своего ставленника Бозизе», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что политические противники Правительства ЦАР, используя шантаж и манипуляции, пытаются сорвать усилия по восстановлению мира и стабильности в стране.

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