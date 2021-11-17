Власти Уганды закупят у России вакцину «Спутник V»

Кампала, 17 ноября. Власти Уганды ведут переговоры с Москвой о поставках вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил посол африканской страны Джонсон Агара Олва в ходе рабочей поездки.

«Обсуждения продолжаются», — сообщил дипломат.

Несмотря на то, что с конца лета в Уганде наблюдается снижение случаев заражения COVID-19, правительство намерено перестраховаться и закупить российскую вакцину. В настоящее время «Спутник V» разрешено ввозить на территорию 70 государств с общей численностью населения 4 миллиарда человек.

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В середине июня президент африканской страны Йовери Мусевени объявил о введении жестких ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Решению главы государства предшествовал резкий рост заболеваемости SARS-CoV-2 в стране.

Ранее Кампала испытывала экспериментальную партию вакцины, которую предоставила Китайская Народная Республика, на ее же гражданах, проживающих в регионе.

Также сообщалось, что Правительство Эфиопии рассчитывало получить большую партию российского «Спутника V» для противостояния пандемии COVID-19.