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Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе

Политика
Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 17 ноября. Главными зачинщиками увеличения уровня конфронтации в Европе являются «союзники по Североатлантическому блоку», которые сделали все для проведения разделительных линий на континенте, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что именно из-за Альянса Совет Россия — НАТО превратился в «сцену для чтения политических нотаций». Ранее же он был местом для консультаций с механизмом нахождения общих решений. По словам Захаровой, европейские партнеры также виноваты в создании неприемлемых условий для работы резидентов российского диппредставительства.

«В очередной раз хочу обратить внимание на того, кто на самом деле является виновником роста конфронтации в Европе. Не Россия, а союзники по Североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте», — написал официальный представитель МИД России на своей странице в соцсети.

Мария Захарова на днях также заявила, что действия Великобритании способствуют росту напряженности у границ России. Соответствующим образом дипломат отреагировала на новое соглашение Киева и Лондона о партнерстве в военно-морской сфере.

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нато захарова европа мид россии
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