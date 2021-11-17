Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения

Москва, 17 ноября. Известная российская актриса Агата Муцениеце поздравила бывшего супруга Павла Прилучного с днем рождения. Звезде сериала «Мажор» 5 ноября исполнилось 34 года.

Муцениеце неоднократно признавалась, что все еще любит отца своих детей, поэтому ей так тяжело дался развод. Артистка обвиняла Прилучного в домашнем насилии и неверности. Но, несмотря на все сложности, она нашла в себе силы простить экс-супруга. Об этом Агата заявила подписчикам в соцсетях.

«Сегодня у Паши день рождения… Я написала ему: «С днем рождения!» Хочется сказать, когда прошло столько времени, прошли и обиды... Женские обиды», — откровенно поговорила Муцениеце с фолловерами.

Расставание с главным «мажором» страны дало Муцениеце мощный толчок в карьере. Сначала артистка снимала авторские шоу для YouTube, а затем стала получать предложения от режиссеров. Она приняла участие в нескольких крупных проектах в кино, таких как «В клетке», «По колено», «Крюк», «Я знаю твои секреты».

Ранее Муценице призналась, что после развода с Прилучным чувствовала себя некомфортно рядом с другими мужчинами. Каждый раз в момент интимной близости ей казалось, будто она изменяет экс-супругу.