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Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии

Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
Global Look Press  /  Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE

Триполи, 17 ноября. Тела десяти мигрантов обнаружили на дне лодки, направлявшейся из Ливии к европейским берегам. О случившемся сообщила организация «Врачи без границ».

Согласно заявлению правозащитников, спасательный катер Geo Barents накануне перехватил в Средиземном море деревянную лодку с 99 беженцами. На борту переполненного судна также нашли мертвыми десять человек. Предположительно, они погибли в результате удушья.

Ежегодно тысячи мигрантов стремятся нелегально добраться до Европы. Большинство из них избирает маршрут через Ливию, рискуя попасть в руки торговцев людьми или угодить в тюрьмы, контролируемые группировками.

В регионе действует финансируемая ЕС Береговая охрана. Сотрудники ведомства регулярно возвращают на африканский континент лодки с нелегалами. Операции нередко заканчиваются гибелью нескольких задержанных. Так, на прошлой неделе сотрудники объявили о якобы случайной смерти египтянина в ходе перехвата в море.

Международные гуманитарные организации неоднократно заявляли о жестокости ливийских силовиков по отношению к мигрантам. В начале ноября появились свидетельства 22-летней беженки из Мали, оказавшейся в тюрьме на западе страны. Девушка обвинила надзирателей в изнасиловании арестованных женщин.

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мигранты ливия
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