Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии

Триполи, 17 ноября. Тела десяти мигрантов обнаружили на дне лодки, направлявшейся из Ливии к европейским берегам. О случившемся сообщила организация «Врачи без границ».

Согласно заявлению правозащитников, спасательный катер Geo Barents накануне перехватил в Средиземном море деревянную лодку с 99 беженцами. На борту переполненного судна также нашли мертвыми десять человек. Предположительно, они погибли в результате удушья.

????#BreakingNews: after a distress call from @alarm_phone, confirmed by #Seabird , this afternoon 99 survivors were rescued by the #GeoBarents at approx 30 miles from the Libyan shores. At the bottom of the overcrowded wooden boat, 10 people were found dead.

Photo ©Candida Lobes pic.twitter.com/z0rvdzsXn1