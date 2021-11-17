Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»

Лос-Анджелес, 17 ноября. Новый постер к долгожданному фильму Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» появился в Сети. На атмосферном кадре можно увидеть главных героев картины — Нео, Тринити и Морфеуса.

В предстоящем американском научно-фантастическом боевике к ролям Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Морфеуса сыграл Яхья Абдул-Матин II. Режиссером киноленты выступила Лана Вачовски, сценаристами — Дэвид Митчелл и Александр Хемон. В российский прокат фильм выйдет 16 декабря.

Ранее вышел еще один постер к боевику «Матрица: Воскрешение». На нем изображен Киану Ривз в образе Нео.