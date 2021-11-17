Певица Маша Распутина обвинила дочь в желании легкой славы

Москва, 17 ноября. Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандальные признания дочери Марии Захаровой о том, что сводный брат якобы пытался с ней переспать.

Дочь Распутиной стала героиней нескольких программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Она рассказала о своих отношениях с родственниками. По словам 21-летней девушки, в семье ее не понимают, а сводный брат и вовсе пытается изнасиловать. Звездная мать была расстроена поведением наследницы.

«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно», — сказала Распутина в эфире YouTube-шоу «Лучше — правду».

В последние несколько лет ей очень сложно найти общий язык с дочерью. Даже отец Виктор Захаров не выдержал и поселил ее в другом доме. А все потому, что Мария хочет прославиться, и готова ради этого на многое. Девушка однажды снимала родителей на телефон, чтобы использовать эти кадры в одном из ток-шоу, добавила исполнительница.

Ранее сообщалось о госпитализации мужа Распутиной, у него диагностировали коронавирус. Захаров находится в реанимационном отделении, он подключен к аппаратам, подающим кислород.