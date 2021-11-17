Дипломат Гаврилов: учения ВКС РФ в небе над Белоруссией не направлены против третьих стран

Москва, 17 ноября. Плановые учения стратегической авиации ВКС РФ в небе над Белоруссией не направлены против третьих стран, заявил руководитель делегации России в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, оперативно-тактические маневры ВКС РФ в воздушном пространстве республики не имеют никакого отношения к обострению ситуации на белорусско-польской границе и не направлены против третьих стран. Об этом он рассказал в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности. Гаврилов обратил внимание, что плановые учения проводились в рамках договоренностей и с учетом всех международных правил.

«Раздаются истеричные крики, что якобы данная деятельность связана с вспыхнувшим недавно кризисом на белорусско-польской границе», — отметил дипломат.

Гаврилов подчеркнул, что ВС РФ продолжат проводить маневры как на своей территории, так и на территории союзников для обеспечения безопасности и национальных интересов, несмотря на то, что это не устраивает руководство стран Запада.

Ранее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск не нуждается в разворачивании российских баз на территории республики, несмотря на усиление напряженности у границ. По его словам, сейчас белорусская армия успешно справляется с поставленными задачами.