Роскосмос займется эскизом облика новой российской орбитальной станции в 2022 году

Москва, 17 ноября. Роскосмос приступит к разработке эскизного проекта новой российской космической станции в 2022 году, работа по его созданию займет у специалистов около полутора лет.

Деталями разработки эскиза новой станции поделился с «Интерфаксом» директор по перспективным программам и науке Ростеха Александр Блошенко.

«Для этого нужно чтобы правительство внесло в перечень мероприятий гособоронзаказа такую работу. Мы соответствующее предложение подали», — указал Блошенко.

Россия приняла решение о строительстве собственной национальной орбитальной станции в связи с ухудшением технического состояния МКС. К 2025 году ожидается каскадный выход из строя ряда систем станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что 80% оборудования российского сегмента МКС уже выработали свой ресурс. Россия может передать ответственность за свои модули партнерам по станции в 2028 году.

Ранее представители РКК «Энергия» рассказали журналистам о запланированной дате запуска ракеты-носителя с новым модулем для МКС — «Причал». Уже 28 ноября его доставят к станции, а в марте 2022 года он примет на стыковку корабль «Союз».