Самым частым способом запустить мотор с севшим аккумулятором стало «прикуривание»

Москва, 17 ноября. Редкий водитель не сталкивался с проблемой разряженного аккумулятора. О том, как завести автомобиль в такой ситуации, рассказали эксперты журнала «За рулем».

Самый распространенный способом запустить двигатель, когда аккумулятор сел, — «прикурить» машину от другой. На деле такая операция представляет собой подсоединение разряженной батареи к батарее-донору, которая находится в другом автомобиле. Когда мотор заведется, нужно дать ему поработать, чтобы аккумулятор подзарядился.

Второй известный прием — «с толкача», вот только для моделей с АКПП он не подходит. Кроме того, завести машину можно и с помощью пускозарядного устройства, шуруповерта. И все же лучше воспользоваться услугами квалифицированных мастеров.

Водителям следует с осторожностью относиться к допуслугам на шиномонтаже, предупредил ранее автоэксперт Павел Сидоров.