Мира Тэрада: как в США расправляются с информаторами, сообщающими обществу о преступлениях полиции

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Колонка Миры Тэрада

Я множество раз подчеркивала, что в нарушениях прав человека виноваты не отдельные люди, а система, которая воспитала их такими и позволяет оставаться безнаказанными. Именно так обстоит дело, например, с полицейской жестокостью в США. Случаи полицейского произвола в США — это не инциденты, а показатель того, что система работает неправильно. Сами по себе защитники правопорядка не злодеи. И сегодня я расскажу вам, насколько тяжело быть честным в такой системе.

Общенациональная газета USA Today провела расследование о политике возмездия в полицейских департаментах по всей стране. Это расследование на несколько десятков страниц о случаях, когда полицейские докладывали о нарушениях закона со стороны своих коллег. Результаты неутешительные: за такую дерзость их увольняли, угрожали смертью, угрожали членам семьи, подбрасывали наркотики. Имеются даже случаи, когда честных полицейских насильно отправляли в психиатрическую клинику. В идеальной ситуации такое должно пресекаться начальством, роль которого именно в соблюдении законности и порядка. Факты говорят об обратном. Руководители полицейских департаментов часто потворствуют травле и репрессиям или даже инициируют и усиливают их, проводя внутренние расследования, чтобы дискредитировать тех, кто разоблачает преступления. И такие ситуации наблюдаются повсеместно.

Надо ли говорить, что самым легким наказанием тут становится увольнение? Увольнение по основаниям, из-за которых честные полицейские никогда больше не смогут работать в любом другом правоохранительном органе. Образование в США крайне дорогое, и все, что тебе остается, когда лишают дела всей жизни, — это идти на низкоквалифицированную работу. Копы, которые докладывают обществу о преступлениях в рядах полиции, находятся на положении преступников, которым точно так же отказывают работодатели.

Исследования показывают, что многие из американских полицейских, разоблаченных за насилие, расизм и коррупцию, сохранили свои рабочие места или подверглись лишь незначительным наказаниям. А офицеры, которые лгали или молчали в поддержку обвиняемых сослуживцев, позже получали повышение по службе, плату за сверхурочные и восхищение своих коллег. Наверное, самым абсурдным выводом из этого расследования стала необходимость докладывать «по цепочке». То есть для того, чтобы доложить о преступлениях своего начальника, вы должны обратиться с этим к нему же, надеясь, что этот «бескомпромиссно честный человек» передаст ваш запрос уже своему начальнику. И вместе с ним посмеется. Перед тем, как начать разрушать жизнь подчиненного. И даже донос в вышестоящие структуры тут не спасает. Зачастую государственные и федеральные ведомства лишают анонимности людей, которые просто пытаются оставаться порядочными, отправляя полученные от них сведения их же начальству, под предлогом того, что это находится в их ведении.

Федеральное агентство новостей /

Все эти данные собраны на основе 300 случаев, о которых узнала общественность за последние десять лет. Стоит ли говорить, что бесчисленное множество таких же ситуаций навсегда осталось в тени от внимания СМИ и независимых исследователей? Просто представьте, сколько на каждый случай угрозы убийством пришлось инцидентов, когда полицейский «погиб при исполнении». Случаи Майкла Руперта, Филипа Хейни и Джона Лэнга показывают, что физические расправы над информаторами в США вовсе не домысел. Все упомянутые люди были найдены мертвыми вскоре после того, как общественность узнала, благодаря этим героям, о пронизывающей полицейскую систему преступности. Все они боялись смерти, как и любой другой человек. И каждый из них, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

Эксперты заявляют, что выявленные на сегодняшний день в США закономерности имеют решающее значение для понимания многих других проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные органы. Джастин Хансфорд, профессор права в Университете Говарда, заявил, что сокрытие преступлений исторически создавалось как часть «полицейской культуры», а не как явление с реальными механизмами, которые можно устранить и изменить.

Иными словами, полицейский в США может оставаться честным, но какой ценой? Нужно иметь по-настоящему сильную волю, чтобы бросить вызов тем, кто знает, где ты живешь, и давно перешел всякие границы морали в своей жестокости или корысти. Люди, о которых мы сегодня говорили, уплатили эту цену ради того, чтобы сохранить чистую совесть. Многие из них — посмертно. О многих мы никогда не узнаем. Проблема лишь в том, что они боролись с отдельными случаями преступлений со стороны полиции и спецслужб. Кто или что сможет сломать систему, которую поддерживает государство, чтобы горькая цена этой правды была уплачена не зря?