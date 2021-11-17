Сергей Лавров заявил о возможных попытках Зеленского спровоцировать инциденты в Донбассе

Москва, 17 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский может предпринять попытки спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что «заграница поможет», заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что украинское руководство при помощи «призывов из воспаленных голов» о так называемой российской угрозе намерено отвлечь внимание общественности от курса Киева на разрушение минских доверенностей по стабилизации ситуации в Донбассе.

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, «заграница нам поможет». Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь», — передает слова министра Радио Sputnik.

Сергей Лавров ранее заявил, что принятие на Украине закона об основах государственной политики переходного периода фактически подтвердит выход Киева из Минских соглашений.